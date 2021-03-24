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В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Новина українською → Китай, Среда 24 марта 2021 07:54
В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет Археологи нашли в Китае часть древней золотой маски (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Китае во время археологических раскопок в провинции Сычуань ученые нашли часть золотой маски, возраст которой оценивается в три тысячи лет. Кроме того, были обнаружены артефакты из бронзы и слоновой кости.

Об этом сообщает CNN.

Церемониальная маска весит примерно 280 граммов. Эксперты также заявили, что она на 84% состоит из золота. Это один из более чем 500 артефактов, которые обнаружили в шести "жертвенных ямах".

В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Золотая маска (фото: cnn.com)

Некоторые археологи говорят, что найденные предметы могут помочь ученым понять, как была устроена жизнь в королевстве Шу, которое правило до 316 года до н.э. пока его не завоевали.

В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Золотое украшение (фото: cnn.com)

В шести ямах, площадь самой большой которой составляет примерно 19 квадратных метров, также были найдены еще не вскрытый деревянный ящик и бронзовый сосуд с орнаментом в виде совы.

В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Бронзовый артефакт (фото: cnn.com)

Стоит отметить, что в легендарных руинах Саньсиндуй с 1920-х годов археологи нашли более 50 000 древних артефактов, после того, как их случайно обнаружил местный фермер.

При этом в 1986 году археологи обнаружили две церемониальные ямы, в которых находилось более 1 000 предметов. Среди находок были и бронзовые маски, которые хорошо сохранились.

В Китае археологи обнаружили золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Бронзовая маска, которую обнаружили в 1986 году (фото: cnn.com)

Эксперты считают, что ямы использовались для жертвоприношений, что объясняет, почему многие из содержащихся предметов были ритуально сожжены.

Напомним, археологи обнаружили библейские свитки и самую старую корзину в мире.

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