Археологи обнаружили библейские свитки и самую старую корзину в мире

В пещере Иудейской пустыни возле Мертвого моря археологи обнаружили библейский свиток пророков, самую старую корзину в мире, древние монеты, и скелет ребенка, которому около 6 тысяч лет. Это первое подобное открытие с тех пор, как в 1947 и начале 1950-х годов были найдены свитки Мертвого моря.

Около 1900 лет назад еврейские беженцы, бежавшие от римлян, направились в Иудейскую пустыню. Среди вещей, которые они несли с собой, были свитки с библейскими книгами Захарии и Наума. Два тысячелетия спустя фрагменты этих текстов вновь нашлись.

Суровая окружающая среда считалась безопасной гаванью. Война между Римской империей и иудейскими повстанцами во главе с Шимоном Бар Кохбой проходила около 130 г. н.э. Евреи нашли убежище в пещерах и принесли с собой то, что, по их мнению, им нужно было для своей новой жизни.

Находки, которые включают в себя не только библейские фрагменты, но и десятки артефактов, датируемых 10 000 лет назад, были поразительными.

"Было обнаружено более 80 фрагментов разного размера, некоторые из которых содержат текст, а некоторые нет. Мы датировали их концом первого века до нашей эры, а это значит, что к тому времени, когда они были доставлен в пещеру, свитку было уже сто лет", - рассказали эксперты.

Археологи нашли библейские свитки возрастом две тысячи лет (фото: jpost.com)

По их словам, новое открытие является особенно революционным, потому что один из расшифрованных отрывков представляет собой версию Захарии, с которой раньше не сталкивались.

Органические материалы, включая пергамент, дерево, ткани и тела людей или животных, обычно не хранятся так долго. Однако сухой климат Иудейской пустыни сохранил тысячи останков до наших дней.

Археологи обнаружили древние монеты (фото: jpost.com)

Другая пещера таила еще один сюрприз: доисторическую корзину, сотканную примерно 10 500 лет назад, примерно за 1000 лет до изобретения керамики. Эксперты считают, что артефакт вместимостью около 90 литров - это самая ранняя неповрежденная корзина из когда-либо обнаруженных.