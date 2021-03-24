У Китаї археологи виявили золоту маску віком 3 тисячі років

У Китаї під час археологічних розкопок в провінції Сичуань вчені знайшли частину золотої маски, вік якої оцінюється в три тисячі років. Крім того, були виявлені артефакти з бронзи і слонової кістки.

Церемоніальна маска важить приблизно 280 грамів. Експерти також заявили, що вона на 84% складається із золота. Це один з більш ніж 500 артефактів, які виявили в шести "жертовних ямах".

Золота маска (фото: cnn.com)

Деякі археологи говорять, що знайдені предмети можуть допомогти вченим зрозуміти, як було влаштовано життя в королівстві Шу, яке правило до 316 року до н. е. поки його не завоювали.

Золота прикраса (фото: cnn.com)

У шести ямах, площа найбільшою якої становить приблизно 19 квадратних метрів, також були знайдені ще не розкритий дерев'яний ящик і бронзовий посуд з орнаментом у вигляді сови.

Бронзовий артефакт (фото: cnn.com)

Варто зазначити, що в легендарних руїнах Саньсиндуй з 1920-х років археологи знайшли більше ніж 50 000 стародавніх артефактів, після того, як їх випадково виявив місцевий фермер.

При цьому в 1986 році археологи виявили дві церемоніальні ями, в яких перебувало понад 1 000 предметів. Серед знахідок були і бронзові маски, які добре збереглися.

Бронзова маска, яку виявили у 1986 році (фото: cnn.com)

Експерти вважають, що ями використовувалися для жертвоприносин, що пояснює, чому багато з предметів були ритуально спалено.