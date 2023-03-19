Ваш кот любит грызть шнуры? Эти способы помогут справиться с проблемой

Владельцы котов нередко сталкиваются с ситуацией, когда пушистый любимец грызет шнуры, провода и зарядки. Кроме вынужденных расходов на покупку новых шнуров к гаджетам, это еще и опасно для кота - он может попробовать на зуб провод, который выдаст электрический разряд.

Сделайте защиту

Закройте от вашего любимца провода, которые ему хочется пожевать. Если убрать их надежно нет возможности, то используйте специальную трубку для проводов - они продаются в строительных магазинах и стоят недорого.

На самый крайний случай - берите изоленту и перематывайте в несколько слоев. Это усложнит доступ кота к проводам и снизит желание хулиганить.

Используйте отпугиватель

Сейчас на рынке полно различных спреев с жидкостью, которая вызывает у котиков отвращение. Нанесите на провода такой репеллент и повторяйте процедуру хотя бы раз в неделю, пока у животного не выработается стойкий рефлекс, что запретные шнуры пахнут плохо.

Есть и другой способ - дрессировка. Вам понадобится вода, связка ключей или колокольчик и много свободного времени. Как только кот приближается к проводам и начинает их грызть - брызгайте на него водой или резко уроните связку ключей. Нужно, чтобы сработал эффект неожиданности, и кот испугался - воды или громкого звука. Несколько таких сеансов и рефлекс будет выработан.

Учите кота командам

Конечно же, кот - не собака. Но и они четко понимают команду. Когда кот начинает грызть провод, громко скажите "нет" и перенесите его в другое место, переключите внимание на что-то другое. Потом наградите кота вкусняшкой за выполнение команды.

Следите за питанием

Обычно коты начинают жевать несъедобные предметы, когда им не хватает в организме какие-то элементов. Убедитесь, что животное с питанием получает все необходимые витамины, минералы и питательные свойства. Если нужно - проконсультируйтесь с ветеринаром.

Обеспечьте коту развлечения

Многие коты грызут провода и шнуры, когда им скучно и не хватает игрушек. Поэтому стоит придумать им достаточно развлечений - поставьте когтеточку с шариком на веревочке, купите специальные игрушки, мячики. А еще - создайте достаточно пространства для игр.