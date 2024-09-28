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Кішка-злодюжка принесла хазяйці "подарунок" з виграшем у лотереї

Субота 28 вересня 2024 21:20
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Кішка-злодюжка принесла хазяйці "подарунок" з виграшем у лотереї Кішка принесла своїй хазяйці виграшну картку лотереї (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 33-річної Меган Крістіан є пухнаста улюблениця - на прізвисько Мавпа. Мавпі один рік і вона вже була помічена за схильністю до крадіжок. За останній час Мавпа принесла додому меню з кафе, пакетик кави, курку з KFC та ще багато цікавих речей.

Що відомо про кішку-злодюжку Мавпу та який цікавий сюрприз вона притягла своїй хазяйці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Власниця кішки Мавпи була приголомшена, коли її улюблениця принесла додому справжній скарб - скретч-картку лотереї. І вона виявилася виграшною - Меган перевірила карту і зрозуміла, що виграла 10 фунтів стерлінгів (близько 550 гривень).

"Коли вона принесла додому скретч-картку, я не могла в це повірити. І навіть подумала: а раптом вона з виграшем?", - каже жінка.

Меган каже, що це не перший випадок, коли Мавпа приносить додому цікаві речі. Раніше вона приносила хазяйці меню з кафе, пакетик кави та курку з KFC.

"Мене це дійсно інтригує. Я не знаю, звідки вона бере ці речі. Але щоразу, коли вона повертається, я вже готуюся і думаю: "Ого, що вона принесла тепер?" - зізнається власниця злодюжки.

Пошуки скарбів почалися півроку тому. Першим предметом кішки стали дюбелі, потім - дитячий манекен. Ще раніше Мавпа дарувала своїй хазяйці тютюн та гігієнічні прокладки. Меган, звісно, це не дуже сподобалося і вона просила кішку не тягати додому сміття.

Недавно вона притягла додому фарширований солоний огірок і Меган знайшла це смішним: "Це називається огірок емоційної підтримки й це смішно".

Коли ж кішка принесла виграшну скретч-карту, жінка розгубилася. Вона розуміла, що сума немаленька, але кому вона насправді належить - невідомо.

Усі знахідки Мавпи хазяйка зберігає у маленькій скриньці. А гроші планує перевести на карту та купити для кішки щось приємне.

Раніше ми писали про те, що кіт "повстав" з мертвих через 4 дні після кремації.

А ще розповідали про те, що розумна кішка врятувала своїй хазяйці життя дивним способом.

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