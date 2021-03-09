В Кировоградской области погиб годовалый малыш от переохлаждения: ускользнул от взрослых на улицу

Известно, что годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Пока взрослые хватились ребенка, он успел замерзнуть и погибнуть от переохлаждения. 6 марта в полицию обратилась мать ребенка.

Тело малыша было обнаружено на территории населенного пункта, в котором он проживал. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.

"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по статье 166 Криминального кодекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - рассказала пресс-секретарь Генерального управления Национальной полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

На родителей заведено дело по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.