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В Кіровоградській області загинув однорічний малюк від переохолодження: вислизнув від дорослих на вулицю

Автор: Анна Шиканова

В Кіровоградській області виявили однорічного хлопчика, який помер від переохолодження на вулиці. Трагедія сталася в Новоукраїнському районі 6 березня.

Деталі загибелі однорічної дитини повідомили пресслужбі Національної поліції в Кіровоградській області.

Відомо, що однорічний хлопчик самостійно вийшов з дому через незамкнені двері. Поки дорослі вхопилися дитини, вона встигла замерзнути та загинути від переохолодження. 6 березня в поліцію звернулася мати дитини.

Тіло малюка було виявлено на території населеного пункту, в якому він проживав. На жаль, він вже не подавав ознак життя.

"З пояснень родичів, дитина самостійно вийшла з дому через незамкнені двері. Інформацію по даному факту внесли в ЄРДР за статтею 166 Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі", - розповіла прессекретар Генерального управління Національної поліції Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

На батьків заведено справу за статтею про злісне невиконанні обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Рівно через кота загинуло чотиримісячне немовля.

А також ми писали про те, що відомий французький політик і мільярдер загинув в авіакатастрофі.

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