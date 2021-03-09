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Под Ровно из-за кота погиб 4-месячный младенец

Новина українською → Острог, Вторник 09 марта 2021 07:55
Под Ровно из-за кота погиб 4-месячный младенец Автомобиль скорой помощи (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Ровно в Остроге погиб 4-месячный младенец из-за кота, который улегся ему на лицо. Все попытки медиков реанимировать малыша оказались безуспешными.

Об этом передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Врачи рассказали, что 8 марта на спецлинию "103" поступил вызов о том, что ребенку нужна медицинская помощь.

Прибыв на место, работники бригады "скорой" увидели младенца без признаков жизни. Отец мальчика до приезда медиков делал ему массаж сердца.

"По словам матери, мальчик лежал в коляске. Обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша", - говорится в сообщении.

О произошедшем проинформировали полицию.

Медики скорой провели реанимационные мероприятия, но ребенок не подавал признаков жизни.

По настоянию родителей, малыша отвезли в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали биологическую смерть ребенка.

Нужно сказать, что это не первый подобный трагический случай в Украине. Чуть больше года назад погиб 9-месячный ребенок в коляске из-за того, что туда прыгнул кот, и расположился прямо на лице малышки. Вскрытие подтвердило, что ребенок умер от механической асфиксии.

Ранее сообщалось, что под Винницей в одном доме погибли трое маленьких детей от отравления угарным газом.

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