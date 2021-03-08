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В авиакатастрофе погиб известный французский политик миллиардер

Новина українською → Франция, Понедельник 08 марта 2021 01:51
В авиакатастрофе погиб известный французский политик миллиардер Фото: Оливье Дассо (facebook.com/olivier.dassault)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 7 марта, на северо-западе Франции разбился частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате трагедии погиб он и пилот.

Об этом сообщает Figaro.

Вертолет AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с частной площадки. Жандармерия начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Соболезнования в связи с гибелью депутата Национального собрания Франции выразил глава государства Эммануэль Макрон.

Оливье Дассо было 69 лет. Он был внуком Марселя Дассо - основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-самолеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате крушения военного вертолета в Турции погибли 11 человек. Среди погибших - командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш.

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