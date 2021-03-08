В авиакатастрофе погиб известный французский политик миллиардер
В воскресенье, 7 марта, на северо-западе Франции разбился частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате трагедии погиб он и пилот.
Об этом сообщает Figaro.
Вертолет AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с частной площадки. Жандармерия начала расследование по факту непредумышленного убийства.
Соболезнования в связи с гибелью депутата Национального собрания Франции выразил глава государства Эммануэль Макрон.
Оливье Дассо было 69 лет. Он был внуком Марселя Дассо - основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-самолеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате крушения военного вертолета в Турции погибли 11 человек. Среди погибших - командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш.