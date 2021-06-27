Киркорова исключили из "черного" списка по просьбе СБУ: теперь певец может посещать Украину

Филипп Киркоров может въезжать на территорию Украину поскольку его исключили из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова касательно предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ не сообщили причины, из-за которых они решили исключить российского певца из "черного" списка.

В данный момент в этом списке находится 200 человек, и Филиппа Киркорова в нем больше нет. При этом туда входят как артисты, так и актеры. В "черный" список внесены такие личности как Иван Охлобыстин, Стас Пьеха, рэпер Гуф, Валерий Сюткин, Михаил Пореченков, часть "Хора Турецкого", вокалист Limp Bizkit Фред Дерст и другие.