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Киркорова исключили из "черного" списка по просьбе СБУ: теперь певец может посещать Украину

Автор: Роман Мирончук

Филипп Киркоров может въезжать на территорию Украину поскольку его исключили из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова касательно предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ не сообщили причины, из-за которых они решили исключить российского певца из "черного" списка.

В данный момент в этом списке находится 200 человек, и Филиппа Киркорова в нем больше нет. При этом туда входят как артисты, так и актеры. В "черный" список внесены такие личности как Иван Охлобыстин, Стас Пьеха, рэпер Гуф, Валерий Сюткин, Михаил Пореченков, часть "Хора Турецкого", вокалист Limp Bizkit Фред Дерст и другие.

Напомним, в "черный" список Киркорова внесли 22 июня.

Мы также писали о том, что в день концерта российского рэпера Басты в Киеве прошли акции протеста против его выступления. Возле столичного клуба Stereo Plaza собрались активисты с плакатами. Они также зажигали дымовые шашки.

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Служба безопасности УкраиныФилипп Киркоров