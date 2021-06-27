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Кіркорова виключили з "чорного" списку на прохання СБУ: тепер співак може відвідувати Україну

Автор: Роман Мирончук

Філіп Кіркоров може в'їжджати на територію України оскільки його виключили зі списку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики України.

"Згідно з новим листом Служби безпеки України з проханням відкликати попередній лист про включення Філіпа Кіркорова стосовно попереднього переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, - МКІП виключає Кіркорова з цього списку", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ не повідомили причини, через які вони вирішили виключити російського співака з "чорного" списку.

Наразі в цьому списку знаходиться 200 осіб, і Філіпа Кіркорова в ньому більше немає. При цьому туди входять як артисти, так і актори. В "чорний" список внесені такі особистості як Іван Охлобистін, Стас П'єха, репер Гуф, Валерій Сюткін, Михайло Пореченков, частина "Хору Турецького", вокаліст Limp Bizkit Фред Дерст та інші.

Нагадаємо, в "чорний" список Кіркорова внесли 22 червня.

Ми також писали про те, що в день концерту російського репера Басти в Києві пройшли акції протесту проти його виступу. Біля столичного клубу Stereo Plaza зібралися активісти з плакатами. Вони також запалювали димові шашки.

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Служба безпеки УкраїниФіліп Кіркоров