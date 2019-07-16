Кіркоров потрапив у халепу по дорозі в окупований Крим

Фура з концертним обладнанням Кіркорова потрапила в ДТП (фото: колаж РБК-Україна)

Кіркоров виступить у Криму незважаючи на інцидент на дорозі

Філіп Кіркоров потрапив в неприємну ситуацію. Фура з концертним обладнанням та костюмами співака потрапила в ДТП по дорозі в окупований Крим. Аварія сталася на трасі під Волгодонським в Ростовській області. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Водій одної з двох фур не впорався з керуванням на мокрій дорозі та з'їхав у кювет. Машини їхали в Крим, де має відбутися наступний концерт Філіпа Кіркорова.

Фура з концертним обладнанням Кіркорова потрапила в ДТП (відео: facebook.com/Світлана Мащенко)

У цих фурах були освітлювальні прилади, костюми, косметика, дим-машини, тексти чужих пісень і інші ремейки для виступу. За даними МНС Ростовської області, співробітники пожежно-рятувальної частини відбуксирували фуру з кювету.

В stories Філіп Кіркоров радісно повідомив своїм прихильникам, що їхати в Крим через Ростов "просто краса".

Філіп Кіркоров (відео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Найближчий концерт артиста в Криму пройде у Феодосії 17 липня, пізніше він виступить в Євпаторії і Ялті.

Нагадаємо, що Кіркоров з дітьми ледь не розбився в літаку при посадці в аеропорту під Москвою, коли він повертався літаком з гастролей в Болгарії.

Раніше повідомлялося про те, що Кіркоров визнав Крим українським і розповів про дружбу з президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак він заявив, що з радістю б поїхав в Україну, якщо СБУ зніме заборону.