Кирило Буданов відзначає 38-й рік народження. Правила життя головного розвідника України

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони 4 січня відзначає день народження. Йому виповнилося 38 років.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The washington post. Military times, Bihus info, Fakty info.

Цікаві моменти з життя Кирила Буданова

Головний розвідник України народився у Києві. Однак невідомо, який саме навчальний заклад він закінчив та як навчався, гарно чи погано. Цей період життя - таємниця.

Також немає інформації у відритих джерелах про те, хто такі батьки Буданова та чим вони займаються.

Кирило Буданов народився у Києві (фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Відомо, що в юні роки Буданов займався плаванням і хотів пов’язати з ним своє життя, але навчався в інституті сухопутних військ.

До речі, в одному з інтерв'ю Буданов розповів, що стати розвідником - це була давня дитяча мрія.

Також небагато відомо і про родину глави ГУР. Дружина Кирила Буданова - Маріанна за освітою психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Відомо, що 28 листопада 2023 року Маріанна Буданова пережила отруєння. Її отруїли важкими металами та вона перебувала в лікарні.

Кирило Буданов з дружиною (Фото з соцмереж)

Правила життя очільника ГУР

Кирило - наймолодший начальник ГУР по всьому світу брав участь у певній секретній операції, яка змінила його життя і кар’єру повністю.

Буданов на війні з 2014 року, там він отримав важке поранення від вибуху протипіхотної міни, один з уламків потрапив під серце. І його не можна вийняти з тіла, бо це дуже небезпечно і може закінчитися смертю. Також мав поранення у праву руку, яке рознесло ліктьовий суглоб. Тепер він має проблему зі згином руки.

Цікавий факт, що Буданов передбачив війну у 2021 році в одному з інтерв’ю він детально описав, якою буде повномасштабна війна Росії проти України та в який період вона розпочнеться.

Кирило Буданов має день народження 4 січня (фото: РБК-Україна)

На життя Кирила Буданова понад 10 разів вчиняли замахи і намагалися його вбити. Один з найгучніших стався у 2019 році. Його автівку замінували росіяни, які нині відбувають покарання у в’язниці.

5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони України. На цій посаді Буданов змінив Василя Бурбу.

Кирило Буданов має нагороди: повний кавалер ордена "За мужність", має нагороди "Хрест бойових заслуг", "Учасник АТО", "За військову звитягу", "Захиснику Вітчизни" та ін.

Карту очільника Головного управління розвідки України, на якій територія Російської Федерації розділена, продали на аукціоні за 14 мільйонів гривень.

Цитати Кирила Буданова

"Фінал війни вже майже відомий, і він принесе тільки користь нашій державі"

"Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю"

"Наша мета - і ми її досягнемо ‒ це повернення до кордонів 1991 року, у яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права"

"Режим Путіна є посміховиськом для всіх. Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто вигадка"

"Росія зараз не може задовольнити свої збройні сили звичайним озброєнням – куди вже лізти у високотехнологічне?"