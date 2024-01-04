Кирилл Буданов отмечает 38-й год рождения. Правила жизни главного разведчика Украины

Кирилл Буданов - начальник Главного управления разведки Министерства обороны 4 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Интересные моменты из жизни Кирилла Буданова

Главный разведчик Украины родился в Киеве. Однако неизвестно, какое именно учебное заведение окончило и как училось, хорошо или плохо. Этот период жизни - тайна.

Также нет информации в открытых источниках о том, кто такие родители Буданова и чем они занимаются.

Кирилл Буданов родился в Киеве (фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Известно, что в юные годы Буданов занимался плаванием и хотел связать с ним свою жизнь, но учился в институте сухопутных войск.

Кстати, в одном из интервью Буданов рассказал, что стать разведчиком - это была давняя детская мечта.

Также немного известно и о семье главы ГУР. Жена Кирилла Буданова - Марианна по образованию психолог.

В то же время известно, что она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Известно, что 28 ноября 2023 Марианна Буданова пережила отравление. Ее отравили тяжелыми металлами и она находилась в больнице.

Кирилл Буданов с женой (Фото из соцсетей)

Правила жизни руководителя ГУР

Кирилл - самый молодой начальник ГУР по всему миру участвовал в определенной секретной операции, изменившей его жизнь и карьеру полностью.

Буданов на войне с 2014 года, там он получил тяжелое ранение от взрыва противопехотной мины, один из обломков попал под сердце. И его нельзя вынуть из тела, потому что это очень опасно и может окончиться смертью. Также получил ранение в правую руку, которое разнесло локтевой сустав. Теперь у него есть проблема со сгибом руки.

Интересный факт, что Буданов спрогнозировал войну в 2021 году, в одном из интервью он подробно описал, какой будет полномасштабная война России против Украины и в какой период она начнется.

У Кирилла Буданова день рождения 4 января (фото: РБК-Украина)

На жизнь Кирилла Буданова более 10 раз покушались и пытались его убить. Один из самых громких произошел в 2019 году. Его автомобиль заминировали россияне, отбывающие наказание в тюрьме.

5 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. В этой должности Буданов сменил Василия Бурбу.

У Кирилла Буданова есть награды: полный кавалер ордена "За мужество", награды "Крест боевых заслуг", "Участник АТО", "За военную победу", "Защитнику Отечества" и т.д.

Карту главы Главного управления разведки Украины, на которой территория Российской Федерации разделена, была продана на аукционе за 14 миллионов гривен.

Цитаты Кирилла Буданова

"Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству"

"Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие"

"Наша цель - и мы ее достигнем – это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права"

"Режим Путина является посмешищем для всех. Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто вымысел"

"Россия сейчас не может удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное?"