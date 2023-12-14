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У ГУР висміяли оголошення Росією Буданова у розшук

Четвер 14 грудня 2023 18:16
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У ГУР висміяли оголошення Росією Буданова у розшук Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Оголошення Міністерством внутрішніх справ РФ у розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова стало ще одним прикладом абсурду пропагандистів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР МОУ Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Спікер зазначив, що в результаті формулювання від російської пропаганди вийшло дуже дивними та нудними, і "новини не сталося".

"Навіщо шукати Буданова? Очільник розвідки на робочому місці, займається плануванням операцій з покарання ворогів", - наголосив Юсов.

Також він із часткою сарказму запропонував російським окупантам переконатися в цьому особисто, якщо загарбники того бажають. Але попередив інтервентів про нюанс.

"Якщо хтось з рашистів хоче пересвідчитися, то хай приходять, я думаю, Сили оборони їх радо зустрінуть", - сказав представник військової розвідки.

Що передувало

Раніше сьогодні, 14 грудня, стало відомо про оголошення МВС РФ у розшук начальника ГУР Міноборони України генерала Кирила Буданова.

При цьому в російському відомстві не вказали, за якою саме статтею він розшукується - у базі лише йдеться, що "за статтею КК".

Нагадаємо також, що ще у квітні поточного року Московський Лефортівський районний суд заочно заарештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мосту та інкримінують статті КК РФ "тероризм" та "незаконне використання зброї".

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ГУР Главное управление разведки КИрило Буданов
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