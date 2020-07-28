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В Кирилловке женщина держала ребенка на цепи: видео шокировало сеть

Кириловка, Вторник 28 июля 2020 22:33
В Кирилловке женщина держала ребенка на цепи: видео шокировало сеть
В Кирилловке женщина посадила ребенка на цепь (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Кирилловке очевидцы сняли на видео, как женщина держит ребенка на цепи

В Кириловке Запорожской области произошел странный инцидент. Люди заметили, что женщина на пляже держала ребенка на цепи, когда он сидел на шезлонге и что-то пил.

Автор видео предположил, что женщина так сделала, чтобы мальчик никуда не ушел и не потерялся. Видео было опубликовано на Instagram-странице "Запорожье".

В Кирилловке женщина посадила ребенка на цепь (видео: instagram.com/its_zp)

"50 оттенков Кирилловки", - подписали под видео.

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию, и отметили, что это вовсе не смешно.

  • Надевать цепь на ребенка - это слишком;
  • Даже не смешно...
  • Пес;
  • Похоже она слишком радикально отнеслась к просьбам не оставлять детей на пляже без присмотра;
  • Завела себе питомца;
  • Хорошее воспитание;
  • Почему таких родительских прав не лишают?
  • Помню в моем детстве обезьян водили по пляжу на поводке, для фотографии, а это малый какую функцию исполняет?
  • Контроль;
  • Так подошли бы и спросили почему ребенок привязан, а то исподтишка камерой повертеть все грамотные. А включить мозг и подумать, что просто людям с больными детками отдыхать на море тоже хочется. Мы были в Орехове в больнице, там женщина бегала за таким "бычком" 16-летним, раз пять, потому что у него не все в порядке с головой. Потом тоже надела такую цепь, и он стоял с ней в очереди.

Напомним, Кирилловка ушла под воду после сильного ливня.

Ранее в Приморском посаде Запорожской области мужчина привел на пляж лошадь и завел ее в воду искупаться.

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