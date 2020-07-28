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У Кирилівці жінка тримала дитину на ланцюгу: відео шокувало мережу

Кирилівка, Вівторок 28 липня 2020 22:33
У Кирилівці жінка тримала дитину на ланцюгу: відео шокувало мережу
У Кирилівці жінка посадила дитину на ланцюг (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Кирилівці очевидці зняли на відео, як жінка тримає дитину на ланцюгу

У Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

Автор відео припустив, що жінка так вчинила, щоб хлопчик нікуди не пішов і не загубився. Відео було опубліковано на Instagram-сторінці "Запоріжжя".

Кирилівці жінка посадила дитину на ланцюг (відео: instagram.com/its_zp)

"50 відтінків Кирилівки", - підписали під відео.

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію, і зазначили, що це зовсім не смішно.

  • Надягати ланцюг на дитину - це занадто;
  • Навіть не смішно...
  • Пес;
  • Схоже вона занадто радикально поставилася до прохання не залишати дітей на пляжі без нагляду;
  • Завела собі вихованця;
  • Гарне виховання;
  • Чому таких батьківських прав не позбавляють?
  • Пам'ятаю в моєму дитинстві мавп водили по пляжу на повідку, для фотографії, а цей малий яку функцію виконує?
  • Контроль;
  • Так підійшли б і запитали чому дитина прив'язана, а то нишком камерою повертіти всі грамотні. А включити мозок і подумати, що просто людям з хворими дітками відпочивати на море теж хочеться. Ми були в Оріхові в лікарні, там жінка бігала за таким "бичком" 16-річним, разів п'ять, тому що у нього не все в порядку з головою. Потім теж одягла такий ланцюг, і він стояв з нею в черзі.

Нагадаємо, Кирилівка пішла під воду після сильної зливи.

Раніше в Приморському посаді Запорізькій області чоловік привів на пляж коня і завів його у воду покупатися.

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