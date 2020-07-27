ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинец пришел на пляж, но искупался не один: отдыхающие возмущены

Понедельник 27 июля 2020 09:13
Украинец пришел на пляж, но искупался не один: отдыхающие возмущены
Украинец привел на пляж лошадь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мужчина привел на пляж лошадь и покупал ее в воде

Украинец в Приморском посаде Запорожской области привел на пляж лошадь и завел ее воду искупаться. Это не понравилось многим отдыхающим и они высказали свое возмущение.

Как отмечает издание "РИА Мелитополь", в курортном посёлке Приморский Посад отдыхающие наблюдали, как в море купалась лошадь. Мужчина зарабатывает на животном деньги, эксплуатируя его. Он решил не искать специальное место, а искупать непарнокопытное прямо с отдыхающими людьми на пляже.

В сети опубликовали видео с мужчиной и лошадью. Пользователи интернет-пространства затеяли дискуссию, можно ли купать животное вместе с людьми. К единому мнению не удалось прийти.

Мужчина привел на пляж лошадь и искупал ее в море

Как мы ранее писали, в субботу, 25 июля, на диком пляже в Тубале в Приазовском районе Запорожской области утонула девушка. При этом пожилой мужчина видел, как она тонет и ничего не предпринял.

Напомним, в Кирилловке чудом спасли рыбаков, которых из-за непогоды уносило в море.

Ранее в Украине на популярном курорте туристку укусил смертельно опасный паук.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пляж
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь