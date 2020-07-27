Украинец пришел на пляж, но искупался не один: отдыхающие возмущены

Украинец привел на пляж лошадь (коллаж РБК-Украина)

Мужчина привел на пляж лошадь и покупал ее в воде

Украинец в Приморском посаде Запорожской области привел на пляж лошадь и завел ее воду искупаться. Это не понравилось многим отдыхающим и они высказали свое возмущение.

Как отмечает издание "РИА Мелитополь", в курортном посёлке Приморский Посад отдыхающие наблюдали, как в море купалась лошадь. Мужчина зарабатывает на животном деньги, эксплуатируя его. Он решил не искать специальное место, а искупать непарнокопытное прямо с отдыхающими людьми на пляже.

В сети опубликовали видео с мужчиной и лошадью. Пользователи интернет-пространства затеяли дискуссию, можно ли купать животное вместе с людьми. К единому мнению не удалось прийти.

Мужчина привел на пляж лошадь и искупал ее в море

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