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В Кирилловке водитель внедорожника устроил опасное развлечение с детьми (видео)

Кирилловка, Четверг 13 августа 2020 14:44
В Кирилловке водитель внедорожника устроил опасное развлечение с детьми (видео)
В Кирилловке водитель устроил опасные развлечения для детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Водитель внедорожника катал детей на большой скорости не внутри, а снаружи автомобиля

В курортном городке Кирилловка Запорожской области водитель внедорожника устроил опасные развлечения с тремя детьми. Он катался по дороге на большой скорости, а дети в этот момент находились не внутри машины, а снаружи.

Водитель внедорожника марки Toyota на большой скорости ехал по сельской дороге, а две девочки и мальчик в возрасте 8-9 лет, стояли на подножке снаружи автомобиля и держались руками за открытые окна. Водители других автомобилей сняли на видео жуткие развлечения и разместили ролик в социальных сетях.

К счастью, такая странная поездка обошлась без приключений, и никто не пострадал. Пользователи социальных сетей в шоке от безумных развлечений.

"Трудно представить, что могло бы произойти, если бы кто-то из детей не удержался", - написали в комментариях.

В Кирилловке водитель устроил странное и опасное развлечение для детей

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в курортной Кирилловке отдыхающие придумали опасное развлечение. Трое мужчин устроили танцы на крыше автомобиля. К счастью никто не пострадал.

А также мы рассказывали о том, что очевидцы сняли в Кирилловке старенький автомобиль, который был битком набит детьми. По словам свидетелей, которые сняли машину на трассе в районе Акимовке, в салоне находилось не менее 13 маленьких детей.

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Новости Украины водителиопасностьКирилловка
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