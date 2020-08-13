У Кирилівці водій позашляховика влаштував небезпечну розвагу з дітьми (відео)

У Кирилівці водій влаштував небезпечні розваги для дітей (Колаж РБК-Україна)

Водій позашляховика катав дітей на великій швидкості не всередині, а зовні автомобіля

В курортному містечку Кирилівка Запорізької області водій позашляховика влаштував небезпечні розваги з трьома дітьми. Він катався по дорозі на великій швидкості, а діти в цей момент знаходилися не всередині машини, а зовні.

Водій позашляховика марки Toyota на великій швидкості їхав сільською дорогою, а дві дівчинки та хлопчик у віці 8-9 років, стояли на підніжці зовні автомобіля і трималися руками за відкриті вікна. Водії інших автомобілів зняли на відео моторошні розваги та розмістили ролик в соціальних мережах.

На щастя, така дивна поїздка обійшлася без пригод, і ніхто не постраждав. Користувачі соціальних мереж шоковані від шалених розваг.

"Важко уявити, що могло б статися, якби хтось з дітей не втримався", - написали в коментарях.

Кирилівці водій влаштував дивна і небезпечну розвагу для дітей

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у курортній Кирилівці відпочивальники придумали небезпечну розвагу. Троє чоловіків влаштували танці на даху автомобіля. На щастя ніхто не постраждав.

А також ми розповідали про те, що очевидці зняли в Кирилівці старенький автомобіль, який був вщент заповнений маленькими дітками. За словами свідків, які зняли машину на трасі в районі Акимівки, в салоні перебувало не менше 13 маленьких дітей.