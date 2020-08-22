В Кирилловке туристы заметили "морскую свинью": животное попало на видео

В Кирилловке туристы заметили азовского дельфина, которого еще называют морской свиньей. Как сообщается, млекопитающее подплыло к отдыхающим одной из баз отдыха на косе Пересыпь в Кирилловке. Соответствующим видео поделилась туристка.

Как сообщается, во время отдыха на побережье моря туристка снимала видео и заметила, что немного левее плывет дельфин. Девушка поделилась видео в YouTube.

Морское животное резвилось, ныряло и совсем не боялось людей, так как подплыло совсем близко — его заметили буквально в 10 метрах от берега.

Стоит отметить, не все знают, что дельфины водятся и в Азовском море. Кроме черноморских дельфинов, афалины (самого крупного дельфина в Черном море) и белобочки, здесь обитает и свой вид - азовка или азовский дельфин, он же пыхтун, тупомордый дельфин, чушка, буртук, мутур, сапун, еще его называют морская свинья.

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