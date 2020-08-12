В Кирилловке невозможно зайти в море: медузы не виноваты

Кирилловку штормит (фото: wikimediaby V&A Dudush)

Туристы рассказали об отдыхе в Кирилловке

Отдых в Кирилловке сейчас немного омрачен штормом на море. Об этом рассказал украинский блогер Папа LIFE, который сейчас находится на этом популярном среди наших людей курорте. По словам украинца, в море сейчас невозможно зайти из-за огромных волн. Хорошие новости состоят в том, что медузы из Кирилловки пока исчезли.

Все подробности своего отдыха блогер опубликовал на своем YouTube-канале.

Блогер снимал видеоролик на Центральном пляже курортного поселка Азовского моря. Как видно, на отдыхе здесь находиться достаточно много людей, однако купаться в море рискуют не все – мешает небольшой шторм.

"Сегодня вода чистая, ни одной медузы не встретили. Вода немного прохладная, но чистая", - рассказал блогер.

По словам украинца, на пляже ракушняк, ходить босыми ногами больно.

Туристы рассказали об отдыхе в Кирилловке

Как мы ранее сообщали, в Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения. Ночью трое мужчин под одобрительные выкрики толпы и зажигательную музыку забрались на крышу машины и начали танцевать.