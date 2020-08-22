У Кирилівці туристи помітили "морську свиню": тварина потрапила на відео

У Кирилівці туристи помітили азовського дельфіна, якого ще називають морською свинею. Як повідомляється, ссавець підплив до відпочиваючих однієї з баз відпочинку на косі Пересип в Кирилівці. Відповідним відео поділилася туристка.

Як повідомляється, під час відпочинку на узбережжі моря туристка знімала відео і помітила, що трохи лівіше пливе дельфін. Дівчина поділилася відео в YouTube.

Морська тварина грала, пірнала та зовсім не боялося людей, через те, що підпливла зовсім близько - дельфіна помітили буквально в 10 метрах від берега.

Варто зазначити, що не всі знають, що дельфіни водяться і в Азовському морі. Крім чорноморських дельфінів, афаліни (найбільший дельфін в Чорному морі) і білобочки, тут мешкає і свій вигляд - азовка або азовський дельфін, він же пихтун, тупомордий дельфін, паця, буртук, мутур, сапун, ще його називають морська свиня.

Раніше ми писали, що в Кирилівці помітили ціле сімейство дивовижних птахів з Червоної книги.

Також повідомлялося, що в Кирилівці знову неможливо зайти в море.