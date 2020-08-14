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В Кирилловке заметили целое семейство удивительных птиц из Красной книги: яркое фото

Кирилловка, Пятница 14 августа 2020 16:40
В Кирилловке заметили целое семейство удивительных птиц из Красной книги: яркое фото
Молочный лиман в Кирилловке (фото: azov-sea.org)
Автор: Владимир Костырин

В Кирилловке редкие птицы нашли идеальное место для гнездования

На курорте в Кирилловке заметили редких птиц - розовых пеликанов. Целое семейство пернатых прогуливалось по знаменитому Молочному лиману и ловило в водах рыбу.

Туристы сняли на фото красивых птиц и опубликовали в сети.

Розовые пеликаны занесены в Красную книгу Украины. На территории нашей страны в 1-й половине XX века небольшие колонии этих перелетных птиц существовали в низовьях рек, впадающих в Черное и Азовское моря, а начиная с XXI века они стали гнездиться в украинской части дельты Дуная.

Эти пеликаны - сезонные мигранты - они предпочитают выбирать для гнездования мелководные крупные водоемы с густыми тростниковыми зарослями селятся на берегу, на озерах и реках, а иногда на слабо заросших островах.

Сейчас Молочный лиман в Кирилловке полноводен, и в 2020 году в нем запретили ловить рыбу, поэтому для розовых пеликанов там теперь "земля обетованная", где вдоволь добычи, отмечает РИА "Мелитополь".

Пернатые водоплавающие красавцы довольно крупные - около 10-12 кг - и в день им необходимо съедать несколько больших рыб или приблизительно до 1,5 кг мелкой.

Удивительные розовые пеликаны совершенно не умеют нырять - они ловят рыбу, погружая клюв и часть туловища под воду.

В Кирилловке заметили целое семейство удивительных птиц из Красной книги: яркое фото

Розовые пеликаны на Молочном лимане в Кирилловке (Фото: t.me/itszp)

Как сообщалось, на днях в Кирилловке к людям выскочили удивительные животные, и их там точно не ждали.

Также мы писали о том, что в Чернобыле показали птицу, которая может сгибать шею в трех местах.

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