У Кирилівці на зміну нашестю медуз прийшли величезні павуки: "метеорита тільки не вистачає" (відео)

У Кирилівці Запорізької області на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.

Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були повсюди, на стелі, стінах та підлозі.

Окрім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.

Продолжают лететь приветы из Кирилловке. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки - это блять нашествие пауков. Снимали на морскую соль. Posted by Сергей Харьковский on Wednesday, July 21, 2021

У коментарях користувачам стало ніяково після побаченого.