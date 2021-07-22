У Кирилівці на зміну нашестю медуз прийшли величезні павуки: "метеорита тільки не вистачає" (відео)
Фото: курорт у Кирилівці заполонили павуки (pixabay)
У Кирилівці Запорізької області на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.
Відео опублікували у спільноті "Сонцеликий Харків".
Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були повсюди, на стелі, стінах та підлозі.
Окрім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.
Продолжают лететь приветы из Кирилловке. Это не медузы, не комары и даже не божьи коровки - это блять нашествие пауков. Снимали на морскую соль.Posted by Сергей Харьковский on Wednesday, July 21, 2021
У коментарях користувачам стало ніяково після побаченого.
- У них, походу, теж сезон відпусток! Ось і вирішили, махнути на курорт всім сімейством;
- Який жах! Немає слів, одні емоції;
- Падаючого метеорита не вистачає до повної картини;
- Прокляте місце.
Раніше ми повідомляли, що грози та шторми "проганяють" медуз на українських курортах.
Також на яких курортах України неможливо купатися і чому.