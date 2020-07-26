В Кирилловке на пляжах новая проблема: невозможно подойти к воде (видео)

В Кирилловке на пляжах новая проблема – настолько много туристов, что практически невозможно найти свободное место для отдыха. В пик сезона многочисленные базы отдыха и пансионаты Кирилловки заселены под завязку. Несмотря на штормящее море, медузы, морские блохи, на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.

Особенно много людей в выходные на центральном пляже, ведь сюда приходят курортники, которые отдыхают в частном секторе, а также те, кто приехал в Кирилловку на один день. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Из-за большого наплыва людей, те, у кого есть возможность и личный транспорт стараются перебраться на косы, где на пляжах пока еще есть место.

"Такое ощущение, что я попала в Китай", - прокомментировала свое видео жительница Мелитополя, которая 26 июля побывала на центральном пляже в Кирилловке.

В Кирилловке на пляжах новая проблема

Напомним, что ранее возле берегов Азовского моря наблюдалась еще одна проблема, омрачавшая отдых.

Также мы писали, что украинец пожаловался на отдых в Кирилловке из-за медуз и морских блох.