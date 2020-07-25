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С Азовским морем новая беда: подойти к воде практически невозможно (фото, видео)

Азовское море, Суббота 25 июля 2020 12:43
С Азовским морем новая беда: подойти к воде практически невозможно (фото, видео)
На Азовском море заметили новую проблему (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Отдыхающие показали новую проблему на Азовском море

На Азовском море заметили новую проблему – все побережье покрыли кусочки водорослей, мешающие комфортному отдыху. Зеленая "жижа" в больших количествах находится в воде на самом побережье. Соответствующие фото и видео, сделанные на диком пляже, опубликовали в соцсети отдыхающие.

Как рассказывает издание "Голос Запорожья", водоросли стали преградой, которая попросту не дает пройти к воде. Кроме того, берег выглядит неухоженным.

Стоит отметить, что ранее на въезде на пляж, на котором заметили неприятные изменения в воде, стоял шлагбаум. Въезд на этот пляж был платным. За собранные деньги проводилась уборка пляжа, были установлены биотуалеты.

С Азовским морем новая беда: подойти к воде практически невозможно (фото, видео)

С Азовским морем новая беда: подойти к воде практически невозможно (фото, видео)

На Азовском море заметили новую проблему (фото: golos.zp.ua)

В настоящее время проезд доступен всем абсолютно бесплатно. Мусор с территории пляжа никто не вывозит. А из-за проблем с водой туристов у Азовского моря все меньше.

Стоит напомнить, что украинец пожаловался на отдых в Кирилловке. Блогер Евгений WEBMANCER опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором показал, как сейчас обстоят дела на курорте. По его словам, из-за того, что Азовское море стало менее соленым его "полюбили" морские блохи и медузы. Так, в первый день отдыха дочку Евгения ужалила медуза и девочка больше не захотела заходить в море.

Как мы ранее сообщали, в Бердянске отдыхающие также пожаловались на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот.

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