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В Кирилловке двух женщин унесло в море почти на километр

Кирилловка, Суббота 08 августа 2020 11:56
В Кирилловке двух женщин унесло в море почти на километр
Фото: море (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Они плавали на надувном матрасе

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области двух женщин на надувном матрасе унесло в море почти на километр. Добраться назад самостоятельно отдыхающие не могли.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, женщинам понадобилась помощь спасателей.

Как отметили в ведомстве, две женщины 36 и 37 лет находились в море на расстоянии 900 метров от берега. С помощью лодки спасатели добрались к отдыхающим и доставили их на берег.

Напомним, ранее в Кирилловке затопило более 10 баз отдыха из-за сильных ливней: вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии.

Как писало РБК-Украина, в Украине с начала августа утонули 20 человек: в минувшем месяце погибли на воде более 200 человек, а сначала года - более 800.

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