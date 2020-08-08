В Кирилловке двух женщин унесло в море почти на километр

Фото: море (РБК-Украина)

Они плавали на надувном матрасе

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области двух женщин на надувном матрасе унесло в море почти на километр. Добраться назад самостоятельно отдыхающие не могли.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, женщинам понадобилась помощь спасателей.

Как отметили в ведомстве, две женщины 36 и 37 лет находились в море на расстоянии 900 метров от берега. С помощью лодки спасатели добрались к отдыхающим и доставили их на берег.

Напомним, ранее в Кирилловке затопило более 10 баз отдыха из-за сильных ливней: вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии.

Как писало РБК-Украина, в Украине с начала августа утонули 20 человек: в минувшем месяце погибли на воде более 200 человек, а сначала года - более 800.