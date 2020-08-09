ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги: все потрапило на відео

Кирилівка, Неділя 09 серпня 2020 13:07
У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги: все потрапило на відео
У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Троє чоловіків піднялися на дах автомобіля для танців

У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги. На популярному курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області вночі троє чоловіків влаштували танці на даху автомобіля. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Як видно на кадрах, троє чоловіків під схвальні вигуки натовпу і запальну музику забралися на дах машини та почали танцювати.

"Все що було в Кирилівці, залишається тільки в Кирилівці. Ні", - підписав відео автор публікації.

Варто нагадати, що раніше в Кирилівці двох жінок віднесло в море майже на кілометр. Як відзначили рятувальники, дві жінки 36 і 37 років перебували в морі на відстані 900 метрів від берега. За допомогою човна рятувальники дісталися до відпочиваючих і доставили їх на берег.

Як писало РБК-Україна, в Україні з початку серпня потонули 20 осіб: в минулому місяці загинули на воді понад 200 осіб, а на початку року - понад 800.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України отдыхКирилловка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся