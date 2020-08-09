У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги: все потрапило на відео

У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги (колаж РБК-Україна)

Троє чоловіків піднялися на дах автомобіля для танців

У Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги. На популярному курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області вночі троє чоловіків влаштували танці на даху автомобіля. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Як видно на кадрах, троє чоловіків під схвальні вигуки натовпу і запальну музику забралися на дах машини та почали танцювати.

"Все що було в Кирилівці, залишається тільки в Кирилівці. Ні", - підписав відео автор публікації.

Варто нагадати, що раніше в Кирилівці двох жінок віднесло в море майже на кілометр. Як відзначили рятувальники, дві жінки 36 і 37 років перебували в морі на відстані 900 метрів від берега. За допомогою човна рятувальники дісталися до відпочиваючих і доставили їх на берег.

Як писало РБК-Україна, в Україні з початку серпня потонули 20 осіб: в минулому місяці загинули на воді понад 200 осіб, а на початку року - понад 800.