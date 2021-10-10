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В Кирилловке море стало цвета какао: как сейчас выглядит курортный поселок (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Кирилловке в этом году октябрь совсем не подходит для отдыха. Сейчас море штормит и поднимает со дна тонны песка. Также оно уже приобрело цвет какао, а линия прибоя покрыта белоснежными хлопьями пены.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Кроме того, на размытых пляжах, как и в море полно медуз, гниют. Также можно увидеть пустые улицы, закрытые развлекательные заведения, кафе, продуктовые рынки.

Так, сегодня, 9 октября, в поселке температура достигает 12 градусов, а порывы ветра достигают 16 м / секунду.

Местные надеются, что после такого шторма медуз в море станет меньше. В частности, сейчас их очень много - как в воде, так и на берегу. Причем запах от разлагающихся тушек стоит отвратительный.

Поселок Кирилловка во время шторма (ria-m.tv)

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке показали на видео "кисельное месиво" из медуз.

Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов.

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Кирилловка