В Кирилловке море стало цвета какао: как сейчас выглядит курортный поселок (фото)

Кроме того, на размытых пляжах, как и в море полно медуз, гниют. Также можно увидеть пустые улицы, закрытые развлекательные заведения, кафе, продуктовые рынки.

Так, сегодня, 9 октября, в поселке температура достигает 12 градусов, а порывы ветра достигают 16 м / секунду.

Местные надеются, что после такого шторма медуз в море станет меньше. В частности, сейчас их очень много - как в воде, так и на берегу. Причем запах от разлагающихся тушек стоит отвратительный.

Поселок Кирилловка во время шторма (ria-m.tv)