У Кирилівці море стало кольору какао: як зараз виглядає курортне селище (фото)

Окрім того, на розмитих пляжах, як і в морі, повно медуз, що гниють. Також можна побачити порожні вулиці, закриті розважальні заклади, кафе, продуктові ринки.

Так, сьогодні, 9 жовтня, у селищі температура сягає 12 градусів, а пориви вітру досягають 16 м / секунду.

Місцеві сподіваються, що після такого шторму медуз в морі стане менше. Зокрема, зараз їх дуже багато — як у воді, так і на березі. Причому запах від тушок, що розкладаються, стоїть огидний.

Селище Кирилівка під час шторму (ria-m.tv)