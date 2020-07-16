Кирилл Шевченко возглавил Нацбанк: чем успел прославиться главный банкир Украины

Кирилла Шевченко назначили главой Нацбанка 332 голосами депутатов Верховной Рады
Кирилл Шевченко был назначен новым главой Национального банка Украины в четверг, 16 июля. На этом посту председатель правления "Укргазбанка" сменил Якова Смолия, уволенного в начале июля. Что известно о главном банкире страны - читайте в материале.
Отметим, что вокруг назначения нового главы НБУ некоторое время была интрига, но источники еще до официального назначения Шевченко назвали его одним из главных кандидатов.
Кириллу Евгеньевичу Шевченко 47 лет. Он женат, воспитывает дочь. 11 лет назад был советником Юлии Тимошенко, во время е премьерства.
Имеет огромный опыт работы в банковской сфере - с 1994 года, когда получил диплом Харьковского государственного экономического университета по специальности экономист.
Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле. В конце 80-х почти два года работал ремонтником на шахте им. Ильича в Стаханове под Луганском. После получения высшего образования в Харькове началась его работа в банках.
Сначала в Украинском кредитном банке (сейчас - А-Банк) в должности и. о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов.
Затем с марта по сентябрь в 1995-м работал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".
Потом десять лет трудился в банке "Финансы и Кредит", где прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.
Кирилл Шевченко с конца 2006-го по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение.
С мая по сентябрь 2009 года был советником главы правительства Юлии Тимошенко.
Интересно, что в это время Украина выходила из финансового и экономического кризиса, который начался во всем мире и накрыл нашу страну осенью 2008 года. Тогда по оценке МВФ, исчисленный в долларах ВВП Украины за 2009 год сократился на 35,6%.
С сентября 2009 года по апрель 2010 года работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк".
С мая 2012 года по август 2014 года - советник главы правления ПАО "Ощадбанк".
С октября 2014 года Шевченко работал первым заместителем, затем - и. о. председателя правления АБ "Укргазбанк". А 28 мая 2015 года возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).
Добавим также, что после голосования за главу НБУ Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.
Напомним, что Верховная Рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.