Рада назначила Пищанскую главой АМКУ

Фото: Ольга Пищанская (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины. Ею стала Ольга Пищанская.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3856. Его поддержали 255 парламентариев.

Фракция "Слуга народа" отдала 229 голосов, депутатская группа "Довіра" - 16 и 9 голосов предоставили внефракционные нардепы. Кроме того, постановление поддержал один депутат от группы "За майбутнє".

ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не поддержали назначение.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Верховная рада постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность председателя Антимонопольного комитета Украины", - указано в тексте документа.

В частности, до назначения на должность первого заместителя главы АМКУ Пищанская занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест". Также она работала директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.

Напомним, вчера в Раде зарегистрировали проект постановления о назначении главы АМКУ.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе ВР уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

Так, исполняющей обязанности главы АМКУ стала его заместитель Пищанская.