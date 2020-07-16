Кирило Шевченко очолив Нацбанк: чим встиг прославитися головний банкір України

Кирило Шевченко був призначений новим главою Національного банку України у четвер, 16 липня. На цій посаді голова правління "Укргазбанку" змінив Якова Смолія, звільненого на початку липня. Що відомо про головного банкіра країни - читайте в матеріалі.

Відзначимо, що навколо призначення нового глави НБУ деякий час була інтрига, але джерела ще до офіційного призначення Шевченка назвали його одним з головних кандидатів.

Що відомо про нового голову Національного банку

Кирилу Євгеновичу Шевченку 47 років. Він одружений, виховує доньку. 11 років тому був радником Юлії Тимошенко, під час її прем'єрства.

Має величезний досвід роботи в банківській сфері - з 1994 року, коли отримав диплом Харківського державного економічного університету за спеціальністю економіст.

Шевченко народився 25 жовтня 1972 року в Тулі. В кінці 80-х майже два роки працював ремонтником на шахті ім. Ілліча в Стаханові під Луганськом. Після отримання вищої освіти в Харкові почалася його робота в банках.

Спочатку в Українському кредитному банку (зараз - А-Банк) на посаді в. о. начальника сектору залучення кредитних ресурсів.

Потім з березня по вересень 1995-го працював провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

Згодом десять років працював у банку "Фінанси та Кредит", де пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

Кирило Шевченко з кінця 2006-го по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу.

З травня по вересень 2009 року був радником глави уряду Юлії Тимошенко.

Цікаво, що в цей час Україна виходила із фінансової та економічної кризи, яка почалася в усьому світі і накрила нашу країну восени 2008 року. Тоді за оцінкою МВФ, обчислений у доларах ВВП України за 2009 рік скоротився на 35,6%.

З вересня 2009 року по квітень 2010 року працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк".

З травня 2012 року по серпень 2014 року - радник голови правління ПАТ "Ощадбанк".

З жовтня 2014 року Шевченко працював першим заступником, потім - в. о. голови правління АБ "Укргазбанк". А 28 травня 2015 року очолив цей банк (94,94% акцій належить державі).

Додамо також, що після голосування за голову НБУ Рада призначила Ольгу Пищанську головою Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.