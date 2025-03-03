Кіран Калкін отримав "Оскар" за кращу роль другого плану

Окрім Калкіна у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" на "Оскар" претендували також:

Юра Борисов - "Анора"

Едвард Нортон - "Повна невідомість"

Гай Пірс - "Бруталіст"

Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"

Хто такий Кіран Калкін

Кіран Калкін - американський актор, відомий своїми ролями в кіно та на телебаченні. Він є молодшим братом Маколея Калкіна.

Кіран розпочав акторську кар'єру в дитинстві, з'являючись у таких фільмах, як "Сам удома" та "Батько нареченої". Однак справжнє визнання прийшло до нього завдяки ролі Романа Роя в популярному серіалі "Спадкоємці".

У 2023 році Кіран став амбасадором італійського люксового бренда Zegna, представляючи фірмове взуття Triple Stitch.

Окрім "Оскара" за свою роботу у фільмі "Справжній біль" 42-річний Калкін отримав премію "Золотий глобус" та нагороду Британської кіноакадемії BAFTA. Кіран Калкін у фільмі "Справжній біль"

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