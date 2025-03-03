RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Киран Калкин получил "Оскар" за лучшую роль второго плана

Киран Калкин получил первый "Оскар" (актер в фильме "Настоящая боль")
Автор: Дмитрий Войналович

"Оскар-2025" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" получил известный американский актер Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения премии.

Кроме Калкина в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на "Оскар" претендовали также:

  • Юра Борисов - "Анора"
  • Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"
  • Гай Пирс - "Бруталист"
  • Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"
  • Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"

Кто такой Киран Калкин

Киран Калкин - американский актер, известный своими ролями в кино и на телевидении. Он является младшим братом Маколея Калкина.

Киран начал актерскую карьеру в детстве, появляясь в таких фильмах, как "Один дома" и "Отец невесты". Однако настоящее признание пришло к нему благодаря роли Романа Роя в популярном сериале "Наследники".

В 2023 году Киран стал амбассадором итальянского люксового бренда Zegna, представляя фирменную обувь Triple Stitch.

Кроме "Оскара" за свою работу в фильме "Настоящая боль" 42-летний Калкин получил премию "Золотой глобус" и награду Британской киноакадемии BAFTA.Киран Калкин в фильме "Настоящая боль"

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ОскарАктерыФильмы