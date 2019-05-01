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Кипятить или нет? Комаровский разрушил мифы о дезинфекции воды

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 08:00
Кипятить или нет? Комаровский разрушил мифы о дезинфекции воды
Евгений Комаровский (фото: Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, в какой воде купать ребенка

Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях в обязательном порядке следует прокипятить воду, а в каких данный фактор не имеет никакого значения либо несет серьезную угрозу. Соответствующее мнение эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

"Вода кипятится для того, чтобы ее дезинфицировать. Если есть сомнения в качестве воды, если высоко вероятно ее микробное загрязнение, если ребенок пьет эту воду, тогда лучше кипятить. То же самое, если вода используется для приготовления смесей", - утверждает доктор.

Видео: (YouTube/Доктор Комаровский)

Что касается купания, то мыть ребенка Комаровский рекомендует в обычной воде. При сомнительном качестве лучше использовать фильтры для очищения или смягчители воды, которые уменьшают интенсивность минерализации.

"Кипятить воду для купания - это тратить очень большие деньги, поэтому ребенок, в большинстве случаев, в кипячении воды не нуждается. Избыток чистоты провоцирует аллергические реакции. У грязных детей болезни подобного плана встречаются намного реже", - прокомментировал врач.

Также доктор отметил, что такая щепетильность родителей может обернуться полным провалом. Поскольку вода может оказаться для ребенка слишком горячей и он получит ожоги.

Ранее Евгений Комаровский рассказал родителям, какой должна быть детская комната для того, чтобы обезопасить ребенка.

Напомним, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость. 

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