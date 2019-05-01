ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кип'ятити чи ні? Комаровський зруйнував міфи про дезінфекцію води

STYLERЖиття    01.05.2019 - 08:00
Кип'ятити чи ні? Комаровський зруйнував міфи про дезінфекцію води
Євген Комаровський (фото: Колаж РБК-Україна)

Комаровський розповів, в якій воді купати дитину

Євген Комаровський розповів, у яких випадках в обов'язковому порядку слід прокип'ятити воду, а в яких даний фактор не має ніякого значення або ж несе серйозну загрозу. Відповідну думку експерт опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Вода кип'ятиться для того, щоб її дезінфікувати. Якщо є сумніви в якості води, якщо високо ймовірно її мікробне забруднення, якщо дитина п'є цю воду, тоді краще кип'ятити. Те ж саме, якщо вода використовується для приготування сумішей", - стверджує доктор.

Відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Що стосується купання, то мити дитину Комаровський рекомендує у звичайній воді. При сумнівній якості краще використовувати фільтри для очищення або пом'якшувачі води, які зменшують інтенсивність мінералізації.

"Кип'ятити воду для купання - це витрачати дуже великі гроші, тому дитина, в більшості випадків, кип'ятіння води не потребує. Надлишок чистоти провокує алергічні реакції. У брудних дітей хвороби подібного плану зустрічаються набагато рідше", - прокоментував лікар.

Також лікар зазначив, що така педантичність батьків може обернутися повним провалом. Оскільки вода може виявитися для дитини дуже гарячою та вона отримає опіки.

Раніше Євген Комаровський розповів батькам, якою має бути дитяча кімната для того, щоб убезпечити дитину.

Нагадаємо, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом та перехворіти.

Раніше Комаровський зробив гучну політичну заяву. Підписників образила ця публікація та не на жарт розлютила.

Будьте обережні: Комаровський розповів про знеболюючі для дітей Не треба мудрувати! Комаровський розвіяв міф про популярні ліки
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся