Кипяченная вода может быть опасна: медики рассказали, чего делать не следует

Кипяченная вода может быть опасна для здоровья (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, какую опасность для здоровья несет дважды прокипяченная вода

Медики рассказали, что постоянное повторное кипячение воды может пагубно повлиять на здоровье человека. Такая вода может быть очень опасной и содержать в себе вредные вещества.

Как объясняют специалисты, кипятить одну и ту же воды дважды ли более раз – очень опасно для здоровья. Такой комфорт может повлечь за собой серьезные проблемы нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, а также проблемы в области дерматологии. Об этом пишет издание Medecina.ua.

Кроме того, регулярное употребление такой воды может негативно повлиять на женское здоровье, привести к бесплодию, умственной отсталости у детей.

Выяснилось, что чем чаще кипятить воду, тем меньше полезных свойств в ней остается. А вот вполне безобидные компоненты превращаются в опасные. Особенно это касается обычной трубопроводной воды. В ее составе может быть мышьяк, фтор и нитраты.

В обычном состоянии их количество позволяет защитить воду от вредоносных организмов и не представляют опасности. Однако после нескольких кипячений все эти вещества становятся более опасными. Также они имеют свойство накапливаться в организме человека.

Одноразовое кипячение, по словам специалистов, не несет опасности для здоровья человека. Вода лишается вредных микробов, становится безопасной и теплой. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит отказаться от повторного кипячения воды и менять воду после каждого нагревания.

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