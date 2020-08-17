ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кипяченная вода может быть опасна: медики рассказали, чего делать не следует

Понедельник 17 августа 2020 22:37
Кипяченная вода может быть опасна: медики рассказали, чего делать не следует
Кипяченная вода может быть опасна для здоровья (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали, какую опасность для здоровья несет дважды прокипяченная вода

Медики рассказали, что постоянное повторное кипячение воды может пагубно повлиять на здоровье человека. Такая вода может быть очень опасной и содержать в себе вредные вещества.

Как объясняют специалисты, кипятить одну и ту же воды дважды ли более раз – очень опасно для здоровья. Такой комфорт может повлечь за собой серьезные проблемы нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, а также проблемы в области дерматологии. Об этом пишет издание Medecina.ua.

Кроме того, регулярное употребление такой воды может негативно повлиять на женское здоровье, привести к бесплодию, умственной отсталости у детей.

Выяснилось, что чем чаще кипятить воду, тем меньше полезных свойств в ней остается. А вот вполне безобидные компоненты превращаются в опасные. Особенно это касается обычной трубопроводной воды. В ее составе может быть мышьяк, фтор и нитраты.

В обычном состоянии их количество позволяет защитить воду от вредоносных организмов и не представляют опасности. Однако после нескольких кипячений все эти вещества становятся более опасными. Также они имеют свойство накапливаться в организме человека.

Одноразовое кипячение, по словам специалистов, не несет опасности для здоровья человека. Вода лишается вредных микробов, становится безопасной и теплой. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит отказаться от повторного кипячения воды и менять воду после каждого нагревания.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты сообщили о том, как правильно выбирать хлеб, чтобы он был полезен.

А также рассказывали о том, как быстро можно отличить натуральное вино от порошкового.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровьевода
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь