Хлеб может быть полезным: эксперты рассказали, какой нужно выбирать

Хлеб не всегда оказывается вредным для здоровья (фото: РБК-Украина)

Врачи назвали хлеб, который полезный для здоровья

В детстве нас учили, что "хлеб - всему голова". Но во взрослом возрасте мы не раз натыкались на информацию о том, что следует ограничивать потребление хлеба, поскольку это может вредить здоровью и способствовать набору лишнего веса.

На самом деле хлеб может быть, как очень полезным, так и источником "пустых" калорий в вашем рационе. Все зависит от того, из каких ингредиентов его испекли. Об этом сообщает бывшая глава Минздрава Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Хлеб довольно часто содержит чрезмерное количество соли: в 100 граммах - примерно пятая часть дневной нормы соли. При этом эта цифра может быть даже еще выше.

А много соли - это риск заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, которые преимущественно связанны с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.

Кроме того, обычно хлеб содержит мало клетчатки. Если же такой белый хлеб съесть еще и очень свежим, и недостаточно его пережевывая, то могут даже возникать проблемы с пищеварением, и может быть вздутие живота.

У белого хлеба также высокий гликемический индекс - это значит, что он очень быстро поднимает уровень сахара в крови.

Однако, отказываться полностью от хлеба не нужно. Надо просто внимательно изучить его состав, чтобы хлеб был изготовлен из цельнозерновой муки. Кроме того, очень важно, чтобы в нем было меньше соли и сахара.

В хлебе из цельного зерна содержится много клетчатки, которая способствует замедлению всасывания сахара в кровь. Она также питает нашу полезную микробиоту. В таком хлебе есть витамины группы В, витамина Е, а также имеется широкий спектра микроэлементов, таких как селен и марганец.

Цельные зерна в вашем рационе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и колоректального рака. Хлеб нужно хорошо пережевывать, и запивать водой в достаточном количестве.

Многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому они выбирают хлеб, который сделан на закваске. Дрожжи - это микроскопические грибки, которые делают из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.

Закваска - тоже микроорганизмы, среди которых есть и молочнокислые бактерии и также дрожжи. При этом дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе. Они также погибают при высоких температурах. Это происходит даже при незначительном нагревании.

Кроме этого, дрожжи не представляют опасности для нашего здоровья. В хлебе на закваске все же есть преимущества. В таком тесте значительно больше доступного железа.

Напомним, специалисты назвали доступные способы понижения сахара в крови.

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