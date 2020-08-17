Кип'ячена вода може бути небезпечна: медики розповіли, чого робити не слід

Кип'ячена вода може бути небезпечна для здоров'я (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, яку небезпеку для здоров'я несе двічі прокип'ячена вода

Медики розповіли, що постійне повторне кип'ятіння води може згубно вплинути на здоров'я людини. Така вода може бути дуже небезпечною і містити в собі шкідливі речовини.

Як пояснюють фахівці, кип'ятити одну і ту ж води двічі чи більше разів - дуже небезпечно для здоров'я. Такий комфорт може спричинити серйозні проблеми нервової, серцево-судинної, сечостатевої системи, а також проблеми в галузі дерматології. Про це пише видання Medecina.ua.

Крім того, регулярне вживання такої води може негативно вплинути на жіноче здоров'я, привести до безпліддя, розумової відсталості у дітей.

З'ясувалося, що чим частіше кип'ятити воду, тим менше корисних властивостей в ній залишається. А ось цілком нешкідливі компоненти перетворюються в небезпечні. Особливо це стосується звичайної трубопровідної води. В її складі може бути миш'як, фтор і нітрати.

У звичайному стані їх кількість дозволяє захистити воду від шкідливих організмів і не становлять небезпеки. Однак після кількох кип'ятінь всі ці речовини стають більш небезпечними. Також вони мають властивість накопичуватися в організмі людини.

Одноразове кип'ятіння, за словами фахівців, не несе небезпеки для здоров'я людини. Вода позбавляється шкідливих мікробів, стає безпечною і теплою. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, варто відмовитися від повторного кип'ятіння води та міняти воду після кожного нагрівання.

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