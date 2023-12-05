Обмін старих лампочок на світлодіодні. Шмигаль заявив про старт нової фази програми

В Україні сьогодні, 5 грудня, розпочалася наступна фаза реалізації програми безплатного обміну старих лампочок розжарювання на нові світлодіодні. Пенсіонери у поштових відділеннях зможуть отримати по 5 LED-ламп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів України.

"Продовжуємо політику енергоефективності. Сьогодні стартує наступна фаза реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні", - зазначив чиновник.

Глава уряду уточнив, що тепер кожен пенсіонер у відділенні "Укрпошти" може одразу отримати по 5 сучасних LED-ламп на одну особу.

За словами Шмигаля, загалом ця програма вже продемонструвала "відмінні результати".

"Українці отримали понад 21 млн енергоефективних ламп, і цим суттєво знизили навантаження на енергосистему", - пояснив він.

Також чиновник заявив, що нині, попри складні погодні умови та триваючі російські атаки, енергосистема України - збалансована.

"Планових відключень споживачів немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з країн ЄС", - додав він.

Програма обміну ламп в Україні

Нагадаємо, в Україні з січня кожному жителю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили для економії електроенергії на тлі постійних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше восени повідомлялося, що українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 мільйонів старих ламп. Також РБК-Україна писало, що 11 серпня Кабмін розширив програму обміну ламп.

Додамо також, що 24 листопада Кабмін спростив видачу світлодіодних лампочок населенню. Зокрема, їх зможуть отримати пенсіонери по п'ять штук на одну особу у відділеннях "Укрпошти". Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.

Детальніше про те, як безкоштовно обміняти стару лампочку на нову LED-лампу, читайте у матеріалі РБК-Україна.