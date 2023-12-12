До конца года некоторые пенсионеры обязательно должны пройти идентификацию по видео: как это сделать

В декабре вступили в силу правила проведения видеоидентификации пенсионеров. До Нового года им нужно подтвердить свою личность, чтобы продолжать получать выплаты.

При подготовке публикации использовали источники: Пенсионный фонд Украины и видеоканал "На пенсії" в YouTube.

Как записаться на прохождение идентификации по видео

"Пенсионный фонд наконец-то утвердил порядок прохождения видеоидентификации пенсионеров. Это касается граждан, которые приобрели статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года. Раньше, чтобы получать пенсию, они должны были проходить раз в пол года идентификацию в отделении "Ощадбанку". Но во время карантина эту норму приостановили, сейчас ее восстановили. К Новому году ее нужно пройти, но уже это можно сделать по видео", - говорит журналист Сергей Коробкин.

Чтобы записаться на прохождение идентификации, зайдите на сайт Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" и нажать на нее.

Как записаться на прохождение идентификации по видео (фото: Пенсионный фонд)

Далее в форме, которая появится на экране, нужно заполнить все поля, отмеченные звездочкой.

В открывшемся окошке, которое будет предлагать способ проведения видеоидентификации, выберите одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. При необходимости укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестов, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т. п.).

После заполнения анкеты дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подати заяву".

Как записаться на идентификацию по видео (фото: Пенсионный фонд)

К заявлению можно добавить идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство рождения, трудовая книжка и т. д. Учтите, что размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.

В случае необходимости подтверждения соцвыплат малолетним, несовершеннолетним или недееспособным лицам, заявления представляют их родители, усыновители, опекуны и т. д.

Как будет проходить идентификация

После подачи заявления с вами свяжется уполномоченный работник органа Пенсионного фонда для согласования времени и способа проведения видеоидентификации. Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

Процедура будет занимать не больше 20 минут. Пенсионеру во время разговора нужно будет предъявить свое пенсионное удостоверение. Работник ПФ будет задавать много вопросов, чтобы убедиться, что это именно этот гражданин, а не мошенник. Все данные, которые рассказал пенсионер, будут обрабатываться. Это займет до 13 дней. О решении ПФ пенсионера сообщат. Также отмечается, что если связь плохая, то дату идентификации могут перенести.

Отметим, что идентификацию также можно пройти, обратившись в отделение "Ощадбанка".