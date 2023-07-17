До кінця літа очікується 7 дивовижних зорепадів. Ось коли ними можна насолодитись (дати)

Каприкорніди

Пік метеоритного дощу настане 26 липня, хоча деякі яскраві метеори з цього потоку можна спостерігати вже з 10 липня, й іноді їх буде видно аж до 15 серпня.

Метеорні потоки є уламками, які відкололися від комет. Потрапляючи в атмосферу Землі, вони дають яскраві смуги світла. Саме тому в давнину люди вважали їх падаючими зірками.

Найкраще спостерігати за цим астрономічним явище після опівночі, коли стане досить темно. Також важливо, аби не було яскравого Місяця.

Дельта-Аквариди

Хоча частково метеорити з цього потоку уже помітні з 12 липня, пік настане 29 липня. Насолодитись цим дощем можна по 19 серпня. У середньому щогодини можна спостерігати за падінням 20-30 метеорів.

Вчені вважають, що потік Дельта-Аквариди утворився з одного об'єкта, який розколовся на дві частини - зараз це комети Марсдена і Крахта.

Аустриніди

Пік цього метеорного потоку очікується 31 липня, хоча частково ним можна насолодитись уже з 15 липня до 20 серпня.

Найкраще цей метеорний потік видно в південній півкулі, коли в атмосфері згорає приблизно 5 метеорів на годину. Зазначимо, що Україна розташована у північній півкулі.

Альфа-Каприкорніди

Цей метеорний потік розпочався ще 3 липня, сягне свого піку 2 серпня і закінчиться 15 серпня.

Особливо вражаючим він виглядатиме для жителів північної півкулі Землі. Метеорити цього потоку залишають дуже довгі яскраві смуги під час падіння. Втім 2 серпня Місяць, ймовірно, сяятиме яскраво, а це перешкоджатиме спогляданню за зорепадом.

Альфа-Каприкорніди є уламками комети 169P/NEAT. Астрономи вважають, що цей метеорний потік утворився приблизно від 3 до 5 тис. років тому.

Йота-Аквариди

Це невеличкий і слабкий метеорний потік, яким можна буде насолодитись з 25 липня до 15 серпня. Очікується 6 метеорів на годину під час піку потоку, який настане 6 серпня. Але от спостерігати за ними треба в сутінках до настання ночі.

Персеїди

Цим метеорним потоком особливо добре можна буде насолодитись цьогоріч, бо сяйво Місяця не заважатиме.

Персеїди є уламками комети Свіфта-Таттла. Неймовірним зорепадом можна буде милуватись усю ніч 13 серпня. Астрономи заявляють, що можна буде побачити до 50 метеорів на годину.

Потік Персеїди вже розпочався 17 липня і триватиме до 24 серпня. Скоріш за все, це буде найяскравіший метеоритний дощ із цього списку.

Каппа Цигніди

Останній метеорний потік літа 2023 року розпочнеться 3 серпня і триватиме до 28. Пік цього зорепаду припаде на 17 серпня. На годину падатиме всього лише три метеорити, але вони будуть дуже яскравими.