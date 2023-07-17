К концу лета ожидается 7 удивительных звездопадов. Вот когда ими можно насладиться (даты)

Каждое лето любители ночного неба ожидают метеорного потока Персеиды, но кроме него существуют еще менее известны, но не менее удивительные метеорные дожди, пик которых приходится на период с 26 июля по 17 августа.
О том, какие метеоритные дожди пройдут до конца лета, пишет Space.
Пик метеоритного дождя наступит 26 июля, хотя некоторые яркие метеоры из этого потока можно наблюдать уже с 10 июля, и иногда они будут видны вплоть до 15 августа.
Метеорные потоки являются отколовшимися от комет обломками. Попадая в атмосферу Земли, они дают яркие полосы света. Именно поэтому в древности люди считали их падающими звездами.
Лучше всего наблюдать за этим астрономическим явление после полуночи, когда станет достаточно темно. Также важно, чтобы не было яркой Луны.
Хотя частично метеориты из этого потока заметны с 12 июля, пик наступит 29 июля. Насладиться этим дождем можно будет до 19 августа. В среднем каждый час можно наблюдать за падением 20-30 метеоров.
Ученые полагают, что поток Дельта-Аквариды образовался из одного объекта, который раскололся на две части - сейчас это кометы Марсдена и Крахта.
Пик этого метеорного потока ожидается 31 июля, хотя частично им можно насладиться с 15 июля по 20 августа.
Лучше всего этот метеорный поток виден в южном полушарии, когда в атмосфере сгорает примерно 5 метеоров в час. Напомним, что Украина расположена в северном полушарии.
Этот метеорный поток начался еще 3 июля, достигнет своего пика 2 августа и завершится 15 августа.
Особенно впечатляющим он будет для жителей северного полушария Земли. Метеориты этого потока оставляют очень длинные яркие полосы при падении. Однако 2 августа Луна, вероятно, будет сиять ярко, а это будет препятствовать созерцанию звездопада.
Альфа-Каприкорниды являются обломками кометы 169P/NEAT. Астрономы считают, что этот метеорный поток образовался от 3 до 5 тыс. лет назад.
Это небольшой и слабый метеорный поток, которым можно будет насладиться с 25 июля по 15 августа. Ожидается 6 метеоров на час во время пика потока, который наступит 6 августа. Но вот наблюдать за ними нужно в сумерках до наступления ночи.
Этим метеорным потоком особенно хорошо можно будет насладиться в этом году, потому что сияние Луны не будет мешать.
Персеиды является обломками кометы Свифта-Таттла. Невероятным звездопадом можно будет любоваться всю ночь 13 августа. Астрономы заявляют, что можно будет увидеть до 50 метеоров в час.
Поток Персеиды уже начался 17 июля и продлится до 24 августа. Скорее всего, это будет самый яркий метеоритный дождь из этого списка.
Последний метеорный поток лета 2023 начнется 3 августа и продлится до 28. Пик этого звездопада ожидается 17 августа. На час будет падать всего три метеорита, но они будут очень яркими.
Раньше мы писали о том, когда Землю накроет мощный звездопад Лириды.
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