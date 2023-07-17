К концу лета ожидается 7 удивительных звездопадов. Вот когда ими можно насладиться (даты)

Каприкорниды

Пик метеоритного дождя наступит 26 июля, хотя некоторые яркие метеоры из этого потока можно наблюдать уже с 10 июля, и иногда они будут видны вплоть до 15 августа.

Метеорные потоки являются отколовшимися от комет обломками. Попадая в атмосферу Земли, они дают яркие полосы света. Именно поэтому в древности люди считали их падающими звездами.

Лучше всего наблюдать за этим астрономическим явление после полуночи, когда станет достаточно темно. Также важно, чтобы не было яркой Луны.

Дельта-Аквариды

Хотя частично метеориты из этого потока заметны с 12 июля, пик наступит 29 июля. Насладиться этим дождем можно будет до 19 августа. В среднем каждый час можно наблюдать за падением 20-30 метеоров.

Ученые полагают, что поток Дельта-Аквариды образовался из одного объекта, который раскололся на две части - сейчас это кометы Марсдена и Крахта.

Аустриниды

Пик этого метеорного потока ожидается 31 июля, хотя частично им можно насладиться с 15 июля по 20 августа.

Лучше всего этот метеорный поток виден в южном полушарии, когда в атмосфере сгорает примерно 5 метеоров в час. Напомним, что Украина расположена в северном полушарии.

Альфа-Каприкорниды

Этот метеорный поток начался еще 3 июля, достигнет своего пика 2 августа и завершится 15 августа.

Особенно впечатляющим он будет для жителей северного полушария Земли. Метеориты этого потока оставляют очень длинные яркие полосы при падении. Однако 2 августа Луна, вероятно, будет сиять ярко, а это будет препятствовать созерцанию звездопада.

Альфа-Каприкорниды являются обломками кометы 169P/NEAT. Астрономы считают, что этот метеорный поток образовался от 3 до 5 тыс. лет назад.

Йота-Аквариды

Это небольшой и слабый метеорный поток, которым можно будет насладиться с 25 июля по 15 августа. Ожидается 6 метеоров на час во время пика потока, который наступит 6 августа. Но вот наблюдать за ними нужно в сумерках до наступления ночи.

Персеиды

Этим метеорным потоком особенно хорошо можно будет насладиться в этом году, потому что сияние Луны не будет мешать.

Персеиды является обломками кометы Свифта-Таттла. Невероятным звездопадом можно будет любоваться всю ночь 13 августа. Астрономы заявляют, что можно будет увидеть до 50 метеоров в час.

Поток Персеиды уже начался 17 июля и продлится до 24 августа. Скорее всего, это будет самый яркий метеоритный дождь из этого списка.

Каппа Цигниды

Последний метеорный поток лета 2023 начнется 3 августа и продлится до 28. Пик этого звездопада ожидается 17 августа. На час будет падать всего три метеорита, но они будут очень яркими.