Кінотерапія для розбитого серця: топ-7 фільмів, щоб забути колишнього назавжди

Здохни, Джон Такер! (2006)

Підліткова комедія про трьох дівчат, які дізнаються, що зустрічаються з одним і тим самим хлопцем - шкільною зіркою Джоном Такером. Щоб помститися йому, вони об'єднуються та залучають новеньку Кейт для плану "ідеальної помсти". Але все ускладнюється, коли почуття беруть гору, і їхній план обертається непередбачуваними наслідками.

Хтось класний (2019)

Романтична комедія про молоду журналістку Дженні, яка після болісного розриву з хлопцем вирішує провести незабутній день із двома найкращими подругами, перш ніж переїхати в інше місто. Ця пригода стає для неї не лише способом пережити розставання, а й можливістю зрозуміти справжню цінність дружби та знайти сили для нового початку.

Найвидатніші хіти (2024)

Хлопець Гаррієт трагічно гине, і їй важко змиритися з цією втратою та рухатися далі. Особливо складно, тому що деякі пісні, які нагадують їй про минулі стосунки, буквально повертають її в минуле.

Селеста і Джессі навіки (2012)

Драмеді про колишнє подружжя Селесту та Джессі, які після розлучення намагаються зберегти дружні стосунки, незважаючи на нові романтичні захоплення та життєві виклики. Однак поступово вони розуміють, що підтримувати таку близькість нелегко, і їм доведеться переосмислити свої почуття й справжнє значення розставання.

В активному пошуку (2016)

Фільм розповідає про молодого чоловіка на ім'я Джош, який переживає важкий розрив і вирішує повернутися на сайт знайомств, щоб знайти нове кохання. Проте в процесі пошуків він зустрічає різних жінок, і його досвід надає йому нові перспективи на любов і стосунки.

Весілля найкращого друга (1997)

Романтична комедія про Джулию і Майкла, які є найкращими друзями з дитинства. Коли Майкл вирішує одружитися, Джулія раптом усвідомлює, що закохана в нього. У спробах змінити його рішення та привернути увагу, вона заплановує дії, які призводять до кумедних ситуацій і непередбачуваних наслідків.

Хоч раз у житті (2013)

Історія про молодого чоловіка на ім'я Денні, який переживає важкий період після розставання з дівчиною. Щоб покращити своє життя, він вирішує виконати список мрій, які колись складав разом із колишньою. У цьому процесі Денні зустрічає нових людей, отримує нові досвіди та зрештою виявляє, що важливіші не тільки досягнення, а й стосунки з іншими. Фільм наповнений гумором, романтикою та життєвими уроками.