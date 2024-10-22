Кохання на роботі: топ-5 захоплюючих серіалів про службові романи

Службові романи завжди інтригують, адже в них переплітаються професійні обов’язки та особисті почуття. Вони викликають у глядачів цікавість до того, як герої балансують між кар'єрою і коханням, долають труднощі та випробовують свої стосунки в робочій атмосфері.

Якщо ви шукаєте серіали, де емоції киплять на робочому місці, то цей список РБК-Україна (проект Styler) підготувало саме для вас.

Офіс, 2005-2013

Культовий комедійний серіал, що зображає буденне життя працівників паперової компанії "Dunder Mifflin". Стилізований під документальне шоу, серіал фокусується на взаєминах колег, які працюють в офісі у маленькому містечку Скрантон.

Гумор будується на повсякденних ситуаціях, незграбних соціальних взаємодіях та кумедних характерах, таких як недолугий керівник Майкл Скотт. Однією з ключових ліній сюжету є розвиток службового роману між працівниками - Джимом і Пем, що додає серіалу романтичного елементу.

Форс-мажори, 2011-2019

Популярний юридичний серіал, який розповідає про роботу престижної нью-йоркської адвокатської фірми. Головний герой Майк Росс, талановитий молодий чоловік з фотографічною пам'яттю, випадково потрапляє на роботу до успішного адвоката Гарві Спектра, хоча не має юридичної освіти.

Разом вони вирішують складні справи, приховуючи від усіх цю таємницю. Серіал сповнений юридичних інтриг, динамічних сюжетних поворотів та особистих стосунків між персонажами, серед яких службові романи відіграють важливу роль.

Ранкове шоу, 2019-2023

Драматичний серіал розповідає про закулісне життя популярної ранкової телевізійної програми. Після звільнення ведучого через звинувачення у сексуальних домаганнях, на перший план виходить боротьба за владу, амбіції та моральні дилеми.

Головні герої - досвідчена ведуча Алекс Леві та її нова співведуча Бредлі Джексон - намагаються зберегти шоу на плаву, одночасно зіштовхуючись з особистими і професійними кризами.

Що сталося з секретарем Кім?, 2018

Популярний південнокорейський романтичний серіал, що розповідає про стосунки між егоїстичним і самовпевненим віце-президентом великої компанії Лі Йон Джуном та його відданою секретаркою Кім Мі Со.

Після дев'яти років роботи Кім вирішує звільнитися, що шокує її боса. Він починає робити все можливе, щоб утримати її, і поступово між ними розвиваються романтичні почуття.

Не спрацювало, 2022

Комедійний серіал, що розповідає про групу співробітників, які постійно зіштовхуються з невдачами на роботі. Гумор серіалу будується на абсурдних ситуаціях і спробах героїв вирішити професійні й особисті проблеми, які постійно "не спрацьовують". Серіал досліджує теми робочих стосунків, невдач і смішних конфліктів, які виникають у колективі.