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7 коротких серіалів, які хочеться "проковтнути" за вечір. Цікаві історії та заплутаний сюжет

Субота 26 жовтня 2024 20:02
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7 коротких серіалів, які хочеться "проковтнути" за вечір. Цікаві історії та заплутаний сюжет Серіали на один-два вечори (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте серіал з цікавим сюжетом й втомилися від комедій та мелодрам - придивіться до міні-історій, в яких будуть таємниці, загадки та небанальні події.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 крутих серіалів, від яких буде дуже важко відірватися.

"Готель "Кокаїн"

Цей серіал розповість по кубинського вигнанця, який починає все з чистого аркуша в іншій країні. Чоловік стає секретним агентом ЦРУ й опиняється в епіцентрі кримінальних подій.

"Ерік"

Сюжет вас вразить. В цьому серіалі розповідається про батька, син якого зник. Ніхто не може знайти дитину, але чоловік не здається. Але при цьому йому треба боротися з іншими проблемами, які його долають.


"Любе дитя"

Важкий та одночасно цікавий сюжет змусить вас затамувати подих. Серіал розповідає про жінку, яку разом з її дітьми тримають в полоні. Маніяк-психопат позбавив їх свободи, але одного разу все зміниться.

"Бодкін"

Детективний серіал розповість про авторів подкасту, які беруться за пошуки зниклих людей. Події дуже загадкові та заплутані. І всі вони відбуваються у маленькому місті.


"Сигнал"

А в цьому серіалі на вас чекає історія про жінку-астровнавта. Вона вирушає в космос і повертається лише за декілька місяців. Після цього жінка стає дуже закритою, що наштовхує її чоловіка на підозри.


"Притулок Гарлана Кобена"

Серіал починається з того, що підліток втрачає батька. Потім він опиняється у новій школі та дуже швидко розуміє, що він потрапив у заплутану детективну історію.

"Хто така Ерін Картер?"

Головна героїня - жінка, яка тікає від минулого. Разом з донькою вона переїжджає в іншу країну й починає все з нуля. Але потім жінка розуміє, що не зможе сховатися від життя, про яке б воліла забути.

До слова, раніше ми вже називали 5 цікавих серіалів від Hulu.

Також з'явилася добірка серіалів про службові романи.

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