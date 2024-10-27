Кинотерапия для разбитого сердца: топ-7 фильмов, чтобы забыть бывшего навсегда

Сдохни, Джон Такер! (2006)

Подростковая комедия о трех девушках, которые узнают, что встречаются с одним и тем же парнем - школьной звездой Джоном Такером. Чтобы отомстить ему, они объединяются и привлекают новенькую Кейт для плана "идеальной мести". Но все усложняется, когда чувства одерживают верх, и их план оборачивается непредсказуемыми последствиями.

Кто-то классный (2019)

Романтическая комедия о молодой журналистке Дженни, которая после болезненного разрыва с парнем решает провести незабываемый день с двумя лучшими подругами, прежде чем переехать в другой город. Это происшествие становится для него не только способом пережить расставание, но и возможностью понять подлинную ценность дружбы и найти силы для нового начала.

Самые выдающиеся хиты (2024)

Гарриет трагически погибает, и ей трудно смириться с этой потерей и двигаться дальше. Особенно сложно, потому что некоторые песни, напоминающие ей о прошлых отношениях, буквально возвращают ее в прошлое.

Селеста и Джесси навеки (2012)

Драмеди о бывших супругах Селеста и Джесси, которые после развода пытаются сохранить дружеские отношения, несмотря на новые романтические увлечения и жизненные вызовы. Однако постепенно они понимают, что поддерживать такую близость нелегко, и им придется переосмыслить свои чувства и подлинное значение расставания.

В активном поиске (2016)

Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Джош, который переживает тяжелый разрыв и решает вернуться на сайт знакомств, чтобы обрести новую любовь. Однако в процессе поисков он встречает разных женщин, и его опыт дает ему новые перспективы на любовь и отношения.

Свадьба лучшего друга (1997)

Романтическая комедия о Джулии и Майкле, которые являются лучшими друзьями с детства. Когда Майкл решает жениться, Джулия вдруг осознает, что влюблена в него. В попытках изменить его решение и привлечь внимание, она запланирует действия, приводящие к забавным ситуациям и непредсказуемым последствиям.

Хоть раз в жизни (2013)

История о молодом человеке по имени Дэнни, который переживает трудный период после расставания с девушкой. Чтобы улучшить свою жизнь, он решает выполнить список мечтаний, которые когда-то составлял вместе с прежней. В этом процессе Дэнни встречает новых людей, получает новые опыты и в конечном счете обнаруживает, что более важны не только достижения, но и отношения с другими. Фильм наполнен юмором, романтикой и уроками жизни.