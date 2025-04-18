Кіномарафон до Великодня: що подивитися у святкові вихідні всією родиною

"Гоп"

Анімаційна комедія, яка розповідає про сина-підлітка Великоднього Кролика. Йому судилося зайняти місце батька, але він мріє стати музикантом! Так, підліток вирушає підкорювати Голлівуд, а на шляху зустрічає людину Фреда. Разом вони переживають низку кумедних пригод і халеп.



"Кролик Петрик"

Родинна комедія, яка занурює в історію сімейства кроликів та їх сварку з місцевими фермерами. Містер Макгрегор не хоче ділитися врожаєм з лісовими мешканцями, тому ті вирішують дати відсіч ворогові. Картина сповнена пригод та кумедних ситуацій, які точно порадують глядачів.



"Собака, що врятував Великдень"

На період свят господарі залишають свого лабрадора в яслах для тварин. Проте вони навіть не підозрюють, що їхній улюбленець стане героєм дня, коли зупинить шахраїв, що хочуть зіпсувати Великдень.



"Аладдін"

Сповнена гумору класична історія про пригоди бідного хлопця Аладдіна, який знаходить чарівну лампу з Джином всередині. Джин здатний виконати три бажання, і так розпочинається небезпечна, але цікава та весела пригода.



"Елвін і бурундуки"

Серія фільмів про веселих та співочих бурундуків Елвіна, Саймона і Теодор точно не залишить байдужим. Пригодницькі фільми сповнені яскравими та кумедними моментами, які повеселять та змусять замислитися.



"Крашанка"

Українська сімейна комедія, яка розповідає про пригоди родини Забіяк. Вперше за час повномасштабної війни сімейство збирається разом на Великдень, що не обходиться без драматичних та курйозних моментів.